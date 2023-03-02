Более 3,5 млрд тенге направят из местных бюджетов на услуги инватакси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил предусмотренный для оказания услуг инватакси бюджет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году более 19 тысяч лиц с инвалидностью были охвачены услугами инватакси, из них более 6 тысяч человек передвигаются на кресле-коляске. На 2023 год из средств местного бюджета для оказания услуг инватакси предусмотрено 3 503,6 млн тенге», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Премьер отметил, что на сегодня услуги инватакси являются дополнительным видом помощи и предоставляются путем размещения государственного социального заказа среди неправительственных организаций.

Он также напомнил, что в соответствии с правилами оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом услуги инватакси оказываются лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, имеющим медицинские показания к предоставлению услуг индивидуального помощника и для обеспечения комнатной и прогулочной кресло-колясками.

«Основанием для предоставления услуг инватакси является заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное на срок установления инвалидности», - добавил глава Кабмина.