РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 3,5 млрд тенге дорожных штрафов взыскано в бюджет с помощью видеокамер

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года с помощью камер видеонаблюдения выявлено порядка 517 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня у нас активно развиваются системы интеллектуального контроля за дорожным движением. На дорогах установлено 16,9 тыс. автоматических камер фиксации нарушений ПДД, которыми только с начала года выявлено порядка 517 тыс. нарушений. Взыскано в бюджет 3,6 млрд тенге штрафов», - сказал Атыгай Арыстанов.

    Внедрение таких систем, по его словам, не только повышает дисциплину участников дорожного движения, но и значительно влияет на снижение уровня аварийности, исключает прямой контакт сотрудника полиции с нарушителем, тем самым значительно снижает коррупционные риски.

    Кроме того, как было отмечено, для снижение аварийности проводится широкая праворазъяснительная работа среди населения.

    Большое значение отводится социальной рекламе: за прошедший период текущего года по безопасности дорожного движения было выпущено 598 видео и 434 аудиоролика.



    Теги:
    МВД РК Дороги Транспорт Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!