Более 3,5 млрд тенге дорожных штрафов взыскано в бюджет с помощью видеокамер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года с помощью камер видеонаблюдения выявлено порядка 517 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у нас активно развиваются системы интеллектуального контроля за дорожным движением. На дорогах установлено 16,9 тыс. автоматических камер фиксации нарушений ПДД, которыми только с начала года выявлено порядка 517 тыс. нарушений. Взыскано в бюджет 3,6 млрд тенге штрафов», - сказал Атыгай Арыстанов.

Внедрение таких систем, по его словам, не только повышает дисциплину участников дорожного движения, но и значительно влияет на снижение уровня аварийности, исключает прямой контакт сотрудника полиции с нарушителем, тем самым значительно снижает коррупционные риски.

Кроме того, как было отмечено, для снижение аварийности проводится широкая праворазъяснительная работа среди населения.

Большое значение отводится социальной рекламе: за прошедший период текущего года по безопасности дорожного движения было выпущено 598 видео и 434 аудиоролика.



