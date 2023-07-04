Более 3,5 км сетей изъяли у рыбаков в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 3,5 км сетей изъяли полицейские в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

1 июля сотрудниками отдела природоохранной полиции управления местной полицейской службы ДП Акмолинской области совместно с сотрудниками отдела полиции Коргалжынского района в ходе проведения рейдовых мероприятий на озере Шолак были задержаны владельцы двух надувных лодок.

В результате проверки полицейские выяснили, что мужчины производили отлов рыбы, с использованием запрещенных синтетических сетей, общей протяженностью 3,5 км.

По данному факту составлены административные протоколы по статье 383 КоАП РК «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных». Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.