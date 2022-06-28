28 Июня 2022 16:05

Более 3,4 тыс. случаев оспы обезьян выявили в 50 странах - ВОЗ

ЖЕНЕВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 3 413 подтвержденных лабораторным путем случаях заражения оспой обезьян с начала года в 50 странах и об одном летальном исходе. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Женеве информационном бюллетене ВОЗ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«С 1 января по 22 июня 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о 3 413 случаях заболевания оспой обезьян и об одной смерти от этой болезни из 50 стран и территорий, расположенных в пяти регионах ВОЗ», - отметили в организации. Со момента публикации 17 июня предыдущего информационного бюллетеня в восьми странах было выявлено 1 310 новых заразившихся.

Большинство случаев оспы обезьян (86%) приходится на Европейский регион. Далее следуют Америка (11%), Африка (2%), Восточное Средиземноморье (менее 1%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (менее 1%). В разрезе стран наиболее высокая заболеваемость сейчас в Великобритании, где оспой обезьян заразились 793 человека, а также в Германии (521), Испании (520), Португалии (317), Франции (277), Нидерландах (167) и США (142). В остальных 43 государствах и территориях число заболевших не превышает 100. Единственный на сегодняшний день летальный исход зарегистрировали в Нигерии.

ВОЗ ведет тщательный мониторинг эпидемиологической обстановки. В странах, не являющихся эндемичными для оспы обезьян, инфицирование обнаружено в основном у мужчин, имевших недавно интимную связь с «новыми или многими партнерами».

Распространение инфекции в большом числе стран говорит о том, что вирус «мог циркулировать какое-то время», не будучи обнаруженным системами эпидемиологического наблюдения. Тем не менее, в ВОЗ расценивают риск распространения болезни в глобальном масштабе как умеренный. Комитет организации по оспе обезьян пришел к выводу на своем заседании 23 июня в Женеве, что на настоящий момент вспышка этого заболевания не является чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Оспа обезьян

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической республики Конго.

По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.