Более 3,4 млрд тенге поступили в ФСМС в мае в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 3,4 млрд тенге поступили в ФСМС в мае по городу Нур-Султану. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала Фонда социального медицинского страхования.

« В столице за обязательного социального медицинского страхования с начала 2021 года (в период январь-май) по г. Нур-Султану перечислено 16,1 млрд тенге, а в мае этого года за ОСМС перечислено более 3,4 млрд тенге» , - сообщает пресс-служба столичного филиала Фонда социального медицинского страхования.

Общая сумма отчислений и взносов за обязательного социального медицинского страхования, поступившая по городу Нур-Султану, в период с 1 июля 2017 года по 31 мая 2021 года составила 74,4 млрд тенге.

«В мае в столице за ОСМС перечислено более 3,4 млрд тенге. Из них более 1,6 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а 1,8 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. Также по состоянию 31 мая порядка 6931 человек оплатили взносы за ОСМС по единым совокупным платежам (ЕСП).

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», - поясняет директор филиала по г. Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

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