Более 3,3 тыс. золотых слитков купили казахстанцы в мае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 316 мерных слитков общим весом 92,7 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в мае 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 94 545 золотых слитков общим весом 3,2 т. Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 24 493 штуки. Далее следуют 20-граммовые – 20 385 штук (22%) и 5-граммовые – 19 468 штук (20%), 100-граммовые – 18 679 штук (20%), 50-граммовые – 11 520 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау», - сообщили в Нацбанке.

По информации финрегулятора, золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

«С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 13 692 мерных слитка общей массой 330 кг, что составляет 14% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка. Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку. В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в расчетно-кассовых отделах ряда банков второго уровня, а также в отдельных небанковских обменных пунктах», - дополнили в Нацбанке РК.