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    22:22, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Более 3,3 млн кубометров снега вывезли из Астаны

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане снегоуборочные работы ведутся в круглосуточном беспрерывном режиме. Ежедневно в снегоуборочных работах задействованы до 1,5 тысячи дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Днем 20 февраля с улиц, дорог, площадей и тротуаров столицы убрали и вывезли свыше 19 тысяч кубометров снега или 1 577 рейсов.

    Всего с начала зимнего периода из города вывезено более 3,3 млн кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 268 459 рейсов.


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