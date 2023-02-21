Более 3,3 млн кубометров снега вывезли из Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане снегоуборочные работы ведутся в круглосуточном беспрерывном режиме. Ежедневно в снегоуборочных работах задействованы до 1,5 тысячи дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Днем 20 февраля с улиц, дорог, площадей и тротуаров столицы убрали и вывезли свыше 19 тысяч кубометров снега или 1 577 рейсов.

Всего с начала зимнего периода из города вывезено более 3,3 млн кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 268 459 рейсов.