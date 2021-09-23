Более 3,2 тысячи нарушений правил благоустройства выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года полицейские выявили 3 213 нарушений правил благоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в 27-ми случаях пришлось оштрафовать нарушителей. Остальным вынесли предупреждения. Полицейские отмечают, что такой меры обычно достаточно и нарушения устраняются. Штрафные санкции используются только при грубых либо повторных нарушениях.

«В одном из расположенных в городе ТОО был выявлен ряд нарушений. Территория не убрана, фасад здания в ненадлежащем виде. Вынесенное предупреждение предприниматель проигнорировал, при повторной проверке выяснилось, что ни один недостаток не устранён. На руководителя наложили штраф в размере 30 МРП, или 87,5 тысячи тенге. В порядке сокращенного производства он выплатил половину суммы», - рассказали в пресс-службе.

Полицейские напомнили, что, согласно правилам благоустройства, юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории, не допускать повреждения и разрушения элементов благоустройства: дорог, тротуаров, газонов, малых архитектурных форм, освещения, водоотвода. Собственники должны содержать в порядке фасады зданий.



