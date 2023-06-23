Более 3,2 трлн тенге из ЕНПФ сняли казахстанцы на покупку жилья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 3,2 трлн тенге перевел Единый накопительный пенсионный фонд на счета казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

«По состоянию на 1 июня с января 2021 года ЕНПФ исполнены 1 366 484 заявления вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытых в банках, ЕНПФ переведено более 3,2 трлн тенге. Также ЕНПФ исполнено 418 547 заявлений на лечение на общую сумму 339,3 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

Напомним, что пенсионные накопления могут быть использованы гражданами неограниченное количество раз в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия на жилье, лечение или перевод управляющим компаниям.

В рамках Социального кодекса с 1 июля 2023 года пенсионерам по выслуге лет, имеющим пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде, предоставляется право на использование всей суммы своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения.