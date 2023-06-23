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    12:23, 23 Июнь 2023 | GMT +6

    Более 3,2 трлн тенге из ЕНПФ сняли казахстанцы на покупку жилья

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 3,2 трлн тенге перевел Единый накопительный пенсионный фонд на счета казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    «По состоянию на 1 июня с января 2021 года ЕНПФ исполнены 1 366 484 заявления вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытых в банках, ЕНПФ переведено более 3,2 трлн тенге. Также ЕНПФ исполнено 418 547 заявлений на лечение на общую сумму 339,3 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

    Напомним, что пенсионные накопления могут быть использованы гражданами неограниченное количество раз в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия на жилье, лечение или перевод управляющим компаниям.

    В рамках Социального кодекса с 1 июля 2023 года пенсионерам по выслуге лет, имеющим пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде, предоставляется право на использование всей суммы своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения.


    Теги:
    Общество Недвижимость Пенсия Жилье Экономика ЕНПФ
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