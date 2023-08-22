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    14:25, 22 Август 2023 | GMT +6

    Более 3,2 млн работников застрахованы от несчастных случаев в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа 2023 года более 3,2 млн работников в Казахстане застрахованы от несчастных случаев на производстве. 53,1% предприятий имеют соответствующие договоры, которые обеспечивают реализацию прав граждан на соцзащиту при наступлении несчастного случая на производстве. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    В соответствии с поручением заместителя Премьер-Министра – министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой об усилении работы в данном направлении, государственными инспекторами труда регионов направлено более 125 тысяч уведомлений работодателям о необходимости соблюдения требований трудового законодательства.

    Отсутствие соответствующих договоров будет являться основанием для автоматического включения данных предприятий в списки профилактического контроля для проведения соответствующих проверок, отметили в ведомстве.

    Согласно Трудовому кодексу РК работодатель обязан застраховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей.

    Работа в данном направлении продолжается, сообщили в Минтруда.


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