Более 3,2 млн работников застрахованы от несчастных случаев в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа 2023 года более 3,2 млн работников в Казахстане застрахованы от несчастных случаев на производстве. 53,1% предприятий имеют соответствующие договоры, которые обеспечивают реализацию прав граждан на соцзащиту при наступлении несчастного случая на производстве. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В соответствии с поручением заместителя Премьер-Министра – министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой об усилении работы в данном направлении, государственными инспекторами труда регионов направлено более 125 тысяч уведомлений работодателям о необходимости соблюдения требований трудового законодательства.

Отсутствие соответствующих договоров будет являться основанием для автоматического включения данных предприятий в списки профилактического контроля для проведения соответствующих проверок, отметили в ведомстве.

Согласно Трудовому кодексу РК работодатель обязан застраховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей.

Работа в данном направлении продолжается, сообщили в Минтруда.