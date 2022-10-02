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Более 290 высокотехнологичных операций сделали пациентам в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
2 Октября 2022, 15:54
Более 290 высокотехнологичных операций сделали пациентам в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За семь месяцев этого года врачи Карагандинской области сделали 295 высокотехнологичных дорогостоящих операций. На их оплату фонд медстрахования направил более 680 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день высокотехнологичные операции делают шесть медорганизаций Карагандинской области – это клиники, у которых есть необходимое оборудование, специалисты, владеющие новейшими методами лечения. Высокотехнологичные операции, как правило, дорогостоящие, но вне зависимости от стоимости, для застрахованных граждан они проводятся бесплатно. Также из фонда оплачивается дальнейшая реабилитация пациентов, восстановительное лечение», – отметил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

В перечень высокотехнологичных операций включены: установка кардиостимуляторов, замена клапанов на открытом сердце, аортокоронарное шунтирование в сочетании с другими операциями, нейрохирургические, в том числе операции на головном мозге при эпилепсии. Также к высокотехнологичной медицинской помощи относится процедура экстракорпорального оплодотворения.


Карагандинская область   Страхование   Здравоохранение  
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