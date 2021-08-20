Более 290 перспективных месторождений планируют выявить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о национальном проекте «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Нацпроекта будут проведены региональные работы на площади более 500 тысяч квадратных километров. Как результат, мы планируем выявить порядка 295 перспективных проектов для постановки дальнейших стадий геологоразведочных работ. Также важным будет создание национальной геологической службы, в рамках которой мы планируем представить в пятилетний период пул инвестиционных проектов. Я так думаю, это будет не менее 20 проектов, которые в дальнейшем будут работать на привлечение инвестиций в отрасль», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.

«Также мы предполагаем, что за пятилетний период при бюджетном финансировании в размере порядка 165 млрд тенге мы привлечем частные инвестиции - порядка 950 млрд тенге. То есть, на каждый бюджетный тенге мы привлечем частных инвестиций порядка 4-5 тенге», - добавил спикер.

Ранее С. Брекешев рассказал, сколько месторождений находится на госбалансе страны. «С целью укрепления минерально-сырьевого потенциала и обеспечения сырьевой базы действующих предприятий с 1991 года по результатам проведенных геологоразведочных работ на госбаланс впервые поставлены запасы 135 месторождений углеводородного сырья, 99 месторождений и участков подземных вод, 224 месторождений твердых полезных ископаемых, в том числе 94 – золота, 14 – меди, 19 – марганцевых руд, 16 – железных руд, 4 – полиметаллов и т.д», - отметил он.