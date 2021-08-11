Более 290 человек с «красным» статусом выявили на казахстанских вокзалах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента внедрения программы «Ashyq» на вокзалах городов республиканского и областного значения выявлено 296 человек с «красным» статусом и 177 – с «желтым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«Наибольшее количество нарушителей режима самоизоляции зафиксировано в столице. На вокзале Нур-Султана выявлен 121 человек, такое же количество игнорирующих правила казахстанцев отмечено и на вокзале «Нурлы жол».

Лица с выявленными «красным» и «желтым» статусами в здания вокзалов не допускаются. О нарушителях сообщается работникам СЭС на вокзалах, которые проводят соответствующие мероприятия, согласно утвержденному уполномоченными органами алгоритму», - говорится в сообщении.

«КТЖ» просит заранее проверять свой статус в приложении Ashyq и Kaspi.kz с помощью нейтрального QR-кода.