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Более 290 человек с «красным» статусом выявили на казахстанских вокзалах

11 Августа 2021 16:14
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Более 290 человек с «красным» статусом выявили на казахстанских вокзалах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента внедрения программы «Ashyq» на вокзалах городов республиканского и областного значения выявлено 296 человек с «красным» статусом и 177 – с «желтым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

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«Наибольшее количество нарушителей режима самоизоляции зафиксировано в столице. На вокзале Нур-Султана выявлен 121 человек, такое же количество игнорирующих правила казахстанцев отмечено и на вокзале «Нурлы жол».

Лица с выявленными «красным» и «желтым» статусами в здания вокзалов не допускаются. О нарушителях сообщается работникам СЭС на вокзалах, которые проводят соответствующие мероприятия, согласно утвержденному уполномоченными органами алгоритму», - говорится в сообщении.

«КТЖ» просит заранее проверять свой статус в приложении Ashyq и Kaspi.kz с помощью нейтрального QR-кода.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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