Более 29 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Жетысуской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 29 055 случаев острой респираторной вирусной инфекций, заболеваемость увеличилась на 14,8 % по сравнению с прошлым годом. При этом удельный вес детей до 14 лет составляет 60,8 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в области также зарегистрировано 331 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. На сегодня завершены работы по иммунизации населения вакциной против гриппа. За счет средств местного бюджета запланирована вакцинация 92 913 человек. Из них охвачено 24,8 % детей до 14 лет и 75,1 % взрослых. Всего иммунизировано 13,7 % населения области.

«Помимо вакцинации в сезон подъема заболеваемости необходимо применять средства неспецифической профилактики. В настоящее время существует широкий выбор лекарственных средств для экстренной и плановой профилактики гриппа и ОРВИ», - сообщили в департаменте.

Эпидемиологи напомнили, что одним из наиболее распространенных, простых и доступных средств профилактики гриппа в период подъема заболеваемости является маска для защиты органов дыхания. В этот период для профилактики гриппа и ОРВИ важно ограничить посещение многолюдных мест и массовых мероприятий, уменьшить число контактов с возможными источниками инфекции, что особенно важно для детей.

«Эффективной мерой профилактики гриппа является и соблюдение правил личной гигиены, рекомендуется часто мыть руки с мылом. При чихании, кашле необходимо прикрывать нос и рот платком или салфеткой.

Также, при малейших признаках заболевания лучше своевременно обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений», - порекомендовали врачи.



