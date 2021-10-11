Более 29 тысяч арендуемых квартир проверили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах оперативно-профилактического мероприятия «Участок» рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», направленное на предупреждение и профилактику правонарушений, а также изучение и дальнейшее решение вопросов безопасности населения. Участковыми инспекторами полиции проводится подворовой и поквартирный обход для ознакомления с населением, проверки владельцев огнестрельного оружия, иностранцев и граждан, состоящих на учетах в органах», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

По его словам, организуются встречи с населением для изучения и разрешения имеющихся проблемных вопросов.

«За сентябрь участковые обошли около 1,7 миллиона квартир и индивидуальных домов, проверено свыше 130 тысяч дач и около 33 тысяч крестьянских хозяйств, зимовок, делян. Проверено более 29 тысяч арендуемых квартир, где выявлено порядка 5 тысяч фактов предоставления жилья в наем без регистрации в органах госдоходов. Проверено свыше 92 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых выявлено порядка 1,2 тысяч нарушений правил его хранения», - сообщил официальный представитель МВД.

С начала мероприятия сотрудниками полиции пресечено около 200 тысяч административных правонарушений, в том числе 3,5 тысячи фактов мелкого хулиганства, 4,3 тысячи нарушений в быту, более 30 тысяч - миграционного законодательства.