Более 288 тысяч казахстанцев трудоустроились по программе «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 7 месяцев текущего года более 397 тысяч казахстанцев стали участниками госпрограммы «Еңбек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

По состоянию на 1 августа участниками государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» (далее – Госпрограмма «Еңбек») стали 397,6 тысяч человек. 288,8 тысяч человек были трудоустроены, из них 166,3 тыс. – на постоянную работу.

В рамках первого направления программы на краткосрочные курсы направлено 14,2 тыс. человек.

Для открытия своего дела более 4,5 тыс. человек получили льготные микрокредиты, а 18,1 тыс. – безвозмездные государственные гранты.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 142,9 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места 15,9 тыс.; на молодежную практику – 16,3 тыс.; на общественные работы – 110,7 тыс.

В рамках мобильности трудовых ресурсов переселено 1 133 семьи или

3 750 человек, из которых 1 610 человек трудоспособного возраста. Из них на новом месте жительства 1 075 человек трудоустроены на постоянные рабочие места и 76 человек заняты предпринимательской деятельностью, 4 человека направлены на обучение.

В 2020 году участниками госпрограммы «Еңбек» стали 649 тыс. человек. 437,3 тыс. человек были трудоустроены, из них 319,2 тыс. – на постоянную работу. На развитие массового предпринимательства было выдано 12,7 тыс. микрокредитов и 44,9 тыс. государственных безвозвратных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

На краткосрочные курсы обучения были направлены 18,7 тыс. человек, а обучением в организациях ТиПО охвачены 18,4 тыс. человек.

Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов переселено 5,8 тыс. человек в составе 1,8 тыс. семей.