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    11:12, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 285 тысяч саженцев высадят до конца года в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы началась осенняя посадка деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении зеленой экономики города сообщили, что согласно разработанной ТОО «НИИ «Алматыгенплан» стратегии озеленения города Алматы до 2030 года, охвачены все восемь районов.

    «В целом, в 2021 году планируется высадить около 350 тысяч деревьев, из них 64 594 высажено весной. В осенний период запланирована высадка более 285 тысяч саженцев. Осенняя посадка на текущий год состоит из компенсационной и инициативной посадок», - отметили в управлении.

    Сообщается, что особое внимание уделяется озеленению новых микрорайонов города. Так, большая часть деревьев будет высажена в Алатауском, Наурызбайском районах.

    На сегодняшний день в мкр Маяк Турксибского района - 280 штук лиственных деревьев. По ВОАД и в Сосновым бору начаты работы - подготовка лунок в количестве более 8000 штук. Кроме того, в городе объявлена акция «Зеленый город», которая дает возможность каждому желающему алматинцу внести свой вклад в озеленение города», - добавили в УЗЭ.


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