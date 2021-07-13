Более 285 тысяч детей планируют пойти в первые классы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 285 тысяч заявлений для приема в первые классы поступило от казахстанцев на сегодняшний день. Напомним, что прием документов стартовал 1 апреля и продлится до 1 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Такие сроки были определены для того, чтобы родители будущих школьников смогли заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности. А администрации школ - заранее комплектовать классы, закупать необходимое количество учебников, распределять часы среди учителей и определять состав педагогов в зависимости от количества классов. В связи с этим, ведомство напоминает о важности своевременной подачи заявлений для приема в 1 классы.

«Прием документов теперь длится 4 месяца, что позволит и родителям, и администрациям школ продумать подготовку к учебному процессу. Также, после 10 августа в школах начнет работу подготовительная группа, в которую по желанию родителей могут ходить дети, не посещавшие дошкольные учреждения или не прошедшие предшкольную подготовку», – отметил заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Жомарт Карамбаев.

Прием заявлений проводится в электронном формате через портал электронного Правительства Еgov.kz. Для поступления в школу необходимо представить следующие документы: документы о состоянии здоровья ребенка (паспорт здоровья ребенка №026/у-3, медсправка по форме №063/у); цифровая фотография ребенка размером 3х4 см. Заявление рассматривается 1 рабочий день.

Родителям, проживающим в регионах, которые находятся в «красной» зоне, можно представить медицинские справки по мере их получения до начала учебного года.

Ведомство ожидает, что в этом учебном году в школы пойдут более 380 тысяч первоклассников.