БОЛЕЕ 2800 ЕДИНИЦ ОРУЖИЯ ПОХИЩЕНО ВО ВРЕМЯ БЕСПОРЯДКОВ - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 2800 единиц оружия похищено во время беспорядков. Об этом 14 марта сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 2800 единиц оружия похищено во время беспорядков», - сказал Марат Ахметжанов во время пленарного заседания Мажилиса.

Также Марат Ахметжанов отметил, что были ограблены магазины и другие субъекты бизнеса.

«1 700 граждан и субъектов бизнеса пострадали в результате беспорядков. Сумма ущерба превысила 100 млрд тенге», - отметил Марат Ахметжанов.

Напомним, ранее генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал о ходе расследования январских событий.