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Более 280 тысяч детей вакцинировали от коронавируса в Узбекистане

9 Ноября 2021 14:48
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Более 280 тысяч детей вакцинировали от коронавируса в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане в рамках кампании по добровольной вакцинации детей от коронавируса прививку получили более 280 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Министерства здравоохранения РУ, на сегодняшний день от коронавируса вакцинировано 287 442 ребенка в возрасте от 12 до 18 лет. Уровень вакцинации детей от коронавируса высок в Ферганской – 72 705 доз, Наманганской – 56 600 доз, и Андижанской областях – 34 733 дозы.

Напомним, кампания по вакцинации детей в Узбекистане стартовала 28 сентября. Детям можно сделать прививку в любом пункте вакцинации по республике с согласия их родителей и опекунов. Для вакцинации используется немецкая вакцина Pfizer/BioNTech.
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#Здравоохранение   #Узбекистан   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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