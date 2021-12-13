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Более 280 тыс. потребителей остались без света на востоке Канады из-за непогоды

13 Декабря 2021 08:52
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Более 280 тыс. потребителей остались без света на востоке Канады из-за непогоды

ОТТАВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Свыше 280 тыс домохозяйств и других строений остались без электроснабжения из-за сильного ветра, обрушившегося на южную часть восточной провинции Онтарио. Об этом сообщил телеканал Global news, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Непогода была, в частности, в районе Торонто и его пригородов. По данным Национального метеобюро, скорость ветра местами превышала 120 км/ч (33 м/с). В результате в регионе были повалены тысячи деревьев, повреждены линии электропередачи.

Как сообщили в местной энергосетевой компании, аварийные бригады уже устраняют последствия разгула стихии, но до сих пор 210 тыс. потребителей остаются без света. О сроках завершения восстановительных работ не сообщается.

О пострадавших информации не поступало.


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