Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Более 280 пешеходов привлекли к ответственности в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
18 Апреля 2023, 11:12
Более 280 пешеходов привлекли к ответственности в СКО Фото из открытых источников

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю привлекли к ответственности 282 пешехода и 46 водителей за опасный проезд пешеходного перехода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года в регионе зарегистрировали девять дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. Из них в четырех случаях причиной аварии стали попытки пересечь проезжую часть в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, в остальных - водители не предоставили пешеходам преимущество в движении.

Всего за неделю по области выявили более 2,6 тысяч различных нарушений правил дорожного движения. Самое частое – 360 фактов - пренебрежение ремнями безопасности. За телефонные разговоры за рулем привлекли к ответственности 218 водителей. В числе грубых нарушений 259 случаев превышения скорости, 58 нарушений правил маневрирования, 29 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора, пять выездов на встречную полосу.

27 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, лишились прав на семь лет.


Северо-Казахстанская область   Транспорт   Регионы   Петропавловск  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Взаимодействие с Азербайджаном в сфере борьбы с преступностью обсудили в МВД РК
Взаимодействие с Азербайджаном в сфере борьбы с преступностью обсудили в МВД РК