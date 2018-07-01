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Более 280 нарушений ПДД допустили водители автобусов в Астане за три дня

19 Июля 2018 09:04 423
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Более 280 нарушений ПДД допустили водители автобусов в Астане за три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 280 нарушений ПДД допустили водители автобусов в Астане за три дня оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», сообщили в пресс-службе столичного ДВД.

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Как отметили в управлении административной полиции ДВД Астаны, с начала ОПМ выявлено более 280 нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов. По факту выявленных нарушений водители автобусов привлечены к административной ответственности.

«Также выявлены факты выпуска на линию автобусов с техническими неисправностями, по которым в отношении 6 должностных и юридических лиц (автобусных парков) возбуждено административное производство с наложением административного взыскания»,- говорится в сообщении.

 

 

 

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Ключевые слова: Транспорт, МВД РК, Астана,
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