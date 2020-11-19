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Более 280 млн тенге выделили в этом году на развитие НПО в Алматинской области

Автор:  
Хасан Еспанов
19 Ноября 2020, 07:34
Более 280 млн тенге выделили в этом году на развитие НПО в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на развитие неправительственного сектора в текущем году выделено 282 миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе Седьмого форума НПО региона сообщил руководитель управления внутренней политики Галиаскар Сарыбаев.

«Благодаря поддержке акима области Амандыка Баталова для развития неправительственного сектора в течение года выделено 282 млн тенге. Реализуется более 100 проектов», - заявил Г.Сарыбаев.

По его словам в регионе функционируют более одной тысячи общественных и религиозных объединений. С 2017 года действует Консалтинговый центр НПО. Ежегодно проводится «Ярмарка социальных идей и проектов».

«В Алматинской области в 2001 году первыми в республике созданы неправительственные организации. Ежегодно растет объем выделяемых им финансовых средств. Срок гранта с одного года продлен до трех. Помимо государственного заказа стали выдаваться социальные гранты. Большинство НПО реализуют государственные заказы. Всем управлениям поручено заложить в бюджет финансирование неправительственных организаций, функционирующих в их сферах. Государство и в дальнейшем будет оказывать поддержку НПО», - проинформировал глава профильного ведомства.

Отметим, что в ходе состоявшегося форума наиболее отличившиеся НПО, внесшие весомый вклад в развитие гражданского сектора, были награждены солидными денежными премиями и благодарственными письмами.


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