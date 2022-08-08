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Более 280 млн тенге выделили на учебники в Петропавловске
8 Августа 2022 14:00

Более 280 млн тенге выделили на учебники в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Петропавловска обсудили подготовку к началу учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ». По информации пресс-службы акима города, паспорт готовности к отопительному сезону получили 88% организаций образований.

В этом году в средней школе №24 за счет подушевого финансирования провели текущий ремонт. На втором этаже поменяли деревянный пол на плитку, сделали потолок и вытяжку стен, заменили двери.

На территории школы №23 запланировали благоустройство спортивной площадки на сумму 38 млн тенге. Здесь будет футбольное поле, полоса препятствий, воркаут-площадка.

На приобретение учебников и учебно-методических комплексов выделили 281 млн тенге.

«Стартовала традиционная общереспубликанская благотворительная акция «Дорога в школу», направленная на оказание помощи обучающимся из числа малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для подготовки к началу учебного года и предупреждения непосещения детьми школ по социальным причинам. Сформированы списки детей для обеспечения вещами и канцелярскими товарами», - добавили в пресс-службе.

В Петропавловске функционируют 28 государственных и 15 частных дошкольных организаций, 36 школ, два учреждения дополнительного образования, два кабинета коррекции.


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