Более 28 тысяч павлодарцев не имеют отчислений в Фонд медстрахования в последние три месяца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области высказался о необходимости приобщения к ОСМС жителей региона, чей статус в системе обязательного соцмедстрахования не актуализирован, или не имеющих страховых отчислений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня все еще не актуализирован статус почти 14 тысяч жителей области. К тому же в регионе насчитывается более 28 тысяч человек, которые не имеют отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования за последние три месяца, - сообщили в акимате Павлодарской области. - В основном это касается людей, занимающихся сезонной работой».

В Павлодарском областном акимате обсудили первые результаты внедрения системы медицинского страхования. О том, как в регионе внедряют эту систему, рассказал Нурлан Касимов, глава регионального филиала Фонда социального медицинского страхования. Участие в совещании принял аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

«Нужен оперативный план, чтобы на порядок сократить эти цифры, — заявил А. Скаков. — Завтра, когда человек придет сам или поступит в медицинскую организацию, не должно возникнуть ситуации, что ему откажут в медицинской помощи из-за отсутствия или недостаточности отчислений. Мы должны работать над этим».

Аким Павлодарской области отметил, что ОСМС – не просто инструмент поддержки системы здравоохранения, но и механизм для повышения качества предоставляемых медицинских услуг и возможность для населения получить дополнительные сервисные услуги.