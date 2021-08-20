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Более 28 тысяч казахстанцев заболели коронавирусом за последние четыре дня

20 Августа 2021 20:05
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Более 28 тысяч казахстанцев заболели коронавирусом за последние четыре дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране и в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В мире с начало пандемии зарегистрировано более 210 млн случаев КВИ, умерло более 4 млн человек, что связано с широким распространением «дельта штамма». По сведениям ВОЗ, данный штамм рапространен в 142 странах мира. В четырех из шести регионов ВОЗ (Америка, Европа, Западная часть Тихого Океана, Восточное Средиземноморье) со второй декады июля отмечается тенденция роста заболеваемости», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, в Казахстане на 20 августа зарегистрировано 723 064 больных с положительным результатом COVID-19 и 67 141 случай с КВИ-. Выздоровело около 83% больных с КВИ, из них 597 850 больных с КВИ+ и 57 455 больных с КВИ-.

«Согласно матрице эпидемиологической ситуации, Республика Казахстан и 16 регионов страны находится в «красной зоне». В «зеленой зоне» только Туркестанская область», - отметил министр.

«На протяжении последних трех недель в Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации, за неделю в среднем регистрируется около 53 тыс. случаев, за прошедшие четыре дня этой недели зарегистрировано 28 588 случаев КВИ+ и 1 376 КВИ», - заключил А. Цой.



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#Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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