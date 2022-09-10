Более 28 тонн дикорастущей конопли сожгли полицейские в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Борьбу с наркотрафиком в Шуском районе продолжают жамбылские полицейские в ходе оперативно-профилактических мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Гульсара Мухтаркулова, с помощью сельскохозяйственной техники сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции региона сожгли в Шуском районе 28 тонн 200 кг дикорастущей конопли на 30 гектарах земли.

В рамках исполнения Плана мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств была создана выездная комиссия для их уничтожения.

«Жамбылские полицейские постоянно проводят операции по перекрытию каналов вывоза дикорастущей конопли из песковых и предпесковых зон Жамбылской области в другие регионы. Оперативно-профилактические мероприятия «Карасора-2022» и «Дәрмек» ежегодно ставят надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике», - пояснила спикер.

Всего с начала проведения профилактического мероприятия на территории 212 га уничтожено 107 тонн 930 кг дикорастущей конопли, уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, жамбылские полицейские скосили и сожгли 23 тонны 270 кг конопли на 110 гектарах Шуского, Меркенского и Байзакского районов.

В борьбе с шуским наркотрафиком помогают служебно-розыскные собаки. Более 100 наркопреступлений в Шуской долине помогли выявить служебные собаки.

Сотрудники Меркенского районного отдела полиции в песчаной местности задержали 27-летнего жителя Шымкента, перевозившего крупную партию марихуаны - более шести кг. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. С 1 июня в Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022», в ходе которого сотрудники полиции выявляют и пресекают факты заготовки и вывоза наркотиков. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция помогает сотрудникам департамента уничтожать тонны наркотических веществ.

Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.