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Более 28 млрд тенге составили поступления в Фонд медстрахования в Нур-Султане

10 Декабря 2019 16:12
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Более 28 млрд тенге составили поступления в Фонд медстрахования в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая с 1 июля 2017 года по 30 ноября 2019 года, по городу Нур-Султан составила более 28 млрд тенге. Это 12,3% от общей суммы отчислений и взносов по республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс службу филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Нур-Султан.

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С 1 по 30 ноября 2019 года столичные работодатели и индивидуальные предприниматели перечислили за обязательное социальное медицинское страхование более 1,124 млрд тенге. Большая часть отчислений поступила от работодателей - 1,121 млрд тенге (99.70%), более 3 млн тенге (0,30%) - взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

Город Нур-Султан по сумме отчислений стоит на втором месте после г. Алматы (20,5%), на третьем месте - Карагандинская область (8,1%).

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Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение,
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