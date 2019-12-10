Более 28 млрд тенге составили поступления в Фонд медстрахования в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая с 1 июля 2017 года по 30 ноября 2019 года, по городу Нур-Султан составила более 28 млрд тенге. Это 12,3% от общей суммы отчислений и взносов по республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс службу филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Нур-Султан.

С 1 по 30 ноября 2019 года столичные работодатели и индивидуальные предприниматели перечислили за обязательное социальное медицинское страхование более 1,124 млрд тенге. Большая часть отчислений поступила от работодателей - 1,121 млрд тенге (99.70%), более 3 млн тенге (0,30%) - взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

Город Нур-Султан по сумме отчислений стоит на втором месте после г. Алматы (20,5%), на третьем месте - Карагандинская область (8,1%).