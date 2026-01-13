Более 276 тысяч казахстанцев получили соцвыплаты по Цифровой карте семьи

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, воспользоваться возможностью беззаявительного оформления пособий и выплат смогли более 276,2 тыс. человек.

Цифровая карта семьи формируется на основе данных всех действующих информационных систем государственных органов. В настоящее время в ней собрана информация о 20 млн граждан Казахстана, или более 6,2 млн семей.

Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки.

— В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики, — отметили в министерстве.

Также цифровая карта выступает ежедневным «электронным уведомителем», информируя граждан об их праве на получение тех или иных видов гарантированной господдержки в зависимости от социального статуса.

Сегодня с помощью цифровой карты семьи казахстанцы могут без обращений оформить 11 видов пособий и социальных выплат. В их числе — социальные выплаты на случай утраты трудоспособности или потери работы, пособия и выплаты по потере кормильца, выплаты по рождению и уходу за ребенком, пособия родителям и опекунам детей с инвалидностью, пособия по инвалидности, выплаты многодетным семьям и матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», адресная социальная помощь, а также единовременная выплата на погребение.

Кроме того, через ЦКС автоматически направляются уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроках истечения статуса «қандас», а также о мерах занятости для безработных.

При подтверждении права на получение господдержки гражданину направляется SMS от единого контакт-центра 1414. Для оформления выплаты необходимо ответить на сообщение согласием. После этого заявление оформляется автоматически, а средства перечисляются на банковский счет получателя.

В министерстве подчеркнули, что во избежание мошенничества отвечать следует только на SMS-сообщения, поступившие от контакт-центра 1414. А по всем вопросам можно обращаться в Call-центр 1414 (звонок бесплатный).