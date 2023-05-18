Более 273 тысяч дел об алиментах находятся у судебных исполнителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В производстве судебных приставов находятся 273 136 дел об алиментах. Об этом сказал Премьер-Министр Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Министерства юстиции, на сегодняшний день в производстве судебных исполнителей находятся 273 136 дел по алиментам, из которых 16 345 дел, или 6 %, являются проблемными. Данное количество дел является непостоянным (должники производят оплату, стороны примиряются и т.д.). При этом судебные исполнители обязаны обеспечить полноту всех мер принудительного исполнения, в том числе привлечение должников к административной (2022 г. - 4 065 лиц, 1 кв. 2023 г. - 1094) и уголовной (2022 г. – 260, 1 кв. 2023 г. -74) ответственности», - написал глава Правительства в своем ответе.

Как отметил Премьер-Министр, с июля 2020 года усилена ответственность частных судебных исполнителей по обеспечению приоритетности исполнения социально-значимых исполнительных производств, в число которых входят и алиментные производства.

«Основными причинами неуплаты алиментов являются отсутствие постоянного заработка, иных доходов и имущества у должника. Территориальными органами юстиции заключены меморандумы с местными исполнительными органами всех регионов по трудоустройству неработающих должников. Согласно имеющейся статистике в 2021 году трудоустроены - 2 224 должника, 2022 году – 2 150, за 1 кв. 2023 года – 601 должник», - говорится в ответе.

Ранее Премьер-министр РК Алихан Смаилов объяснил, почему инициатива о создании алиментного фонда не находит поддержки.