Более 2700 женщин направлены в кризисные центры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 716 из них определены в приюты. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В системе полиции особая роль в вопросах защиты прав женщин отводится специальным инспекторам по защите женщин от насилия. Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия обратил особое внимание на необходимость укрепления штатной численности этих полицейских подразделений. За счет внутренних резервов их численность была увеличена вдвое и доведена до установленных нормативов. Сегодня штат инспекторов, работающих в сфере защиты женщин от насилия, составляет 248 единиц. Такие должности теперь введены в каждом районном подразделении полиции», - отметил замглавы Комитета административной полиции на брифинге в СЦК.

Сотрудники этих подразделений принимают заявления, оказывают юридическую, психологическую, социальную помощь потерпевшим, активно сотрудничают с местными исполнительными органами.

«Сегодня помощь в социальной реабилитации жертв оказывают около 49 кризисных центров, 39 из которых имеют приюты. Только с начала этого года сотрудниками полиции направлено в кризисные центры свыше 2700 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Из них 716 определены в приюты», - добавил А. Милюк.