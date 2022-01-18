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Более 2700 участников беспорядков задержано в Алматы

18 Января 2022 09:13
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Более 2700 участников беспорядков задержано в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В комендатуре Алматы рассказали, сколько человек задержано с начала антитеррористической операции в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации комендатуры города Алматы всего с начала антитеррористической операции задержано 2 748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений.

«Всего изъята 131 единица огнестрельного оружия и 4 179 боеприпасов. За минувшие сутки на пульт «102» поступило всего 437 сообщений. В колл-центр комендатуры поступил 41 сигнал от граждан, требовавший оперативного реагирования. Все сообщения отработаны», - проинформировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.


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#Алматы   #ЧП-2022  
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Автор:

Гульзат Сахова

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