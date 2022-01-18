Более 2700 участников беспорядков задержано в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В комендатуре Алматы рассказали, сколько человек задержано с начала антитеррористической операции в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации комендатуры города Алматы всего с начала антитеррористической операции задержано 2 748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений.

«Всего изъята 131 единица огнестрельного оружия и 4 179 боеприпасов. За минувшие сутки на пульт «102» поступило всего 437 сообщений. В колл-центр комендатуры поступил 41 сигнал от граждан, требовавший оперативного реагирования. Все сообщения отработаны», - проинформировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.