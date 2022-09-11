Более 2700 случаев интернет-мошенничества зарегистрировано с начала года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2022 года в городе Нур-Султане зарегистрировано 2788 случаев интернет-мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный департамент полиции.

«Наиболее распространенными способами интернет-мошенничеств являются: получение предоплаты либо полной оплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям; хищение денег со счетов пластиковых карт; вложение денег в различные проекты, игры, инвестиции, ставки; использование фишинговых ссылок, предназначенных для завладения персональными данными граждан», - сообщают в ведомстве.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, полицейские рекомендуют никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и тем более коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции.

Стражи порядка просят не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам и другим источникам, не производить предоплату без проверки (интернет-магазина, адресата), а пробовать договориться об оплате после получения товара. Также не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода.

«Необходимо для установки приложений пользоваться только официальными источниками App store, Play market и т. д.Не нужно переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты за покупку либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой. Также нужно регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками. Советуем казахстанцам чаще проверять движение денег на своих счетах. Такие меры помогут избежать мошенничеств и сохранить свои деньги», - отмечают в ДП г. Нур-Султан.