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Более 270 тысяч подростков привились от коронавируса в Казахстане

1 Февраля 2022 09:17
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Более 270 тысяч подростков привились от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ».

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31 января вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 521 926,

Беременные женщины – 25 938,

Кормящие женщины – 81 787.

Второй дозой:

Подростки – 273 213,

Беременные женщины – 16 042,

Кормящие женщины – 46 221.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5466 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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