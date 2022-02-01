Новости
Более 270 тысяч подростков привились от коронавируса в Казахстане
1 Февраля 2022 09:17
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ».
Новости по темеПо всей республике отмечается циркуляция вируса гриппа А - Ажар Гиният Контроль эпидемиологической ситуации нужно продолжать - Алихан Смаилов В каких регионах Казахстана больше всего ревакцинируется население
31 января вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первой дозой:
Подростки – 521 926,
Беременные женщины – 25 938,
Кормящие женщины – 81 787.
Второй дозой:
Подростки – 273 213,
Беременные женщины – 16 042,
Кормящие женщины – 46 221.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5466 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
3 Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
5 Смелые действия Президента послужили ответом на существующие запросы от общества - Азамат Байтасов
Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
Оставить комментарий
Читайте также
- По всей республике отмечается циркуляция вируса гриппа А - Ажар Гиният
- Служба родовспоможения функционирует для беременных с COVID-19 в Алматы
- Контроль эпидемиологической ситуации нужно продолжать - Алихан Смаилов
- В каких регионах Казахстана больше всего ревакцинируется население
- Увеличение занятости инфекционных коек отмечают в ряде регионов Казахстана
- Эпидситуация по коронавирусу остается напряженной - Ажар Гиният
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047