Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Более 270 тысяч новых рабочих мест создано в Казахстане - Минтруда

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Сентября 2019, 14:32
Более 270 тысяч новых рабочих мест создано в Казахстане - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным местных исполнительных органов, на 1 сентября 2019 года создано 270,8 тыс. новых рабочих мест, то есть 72,6% от годового плана (373 тыс.), в том числе в сельской местности – 115,2 тыс. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

« Из общего количества созданных рабочих мест 182,5 тыс. – постоянная работа, 88,3 тыс. – временная. По видам экономической деятельности наибольшее количество созданных рабочих мест приходится на отрасль оптово-розничной торговли – 32 тыс. В строительстве создано 30 тыс., сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 24,8 тыс.», - сообщили в министерстве.

По информации ведомства, наибольшее количество рабочих мест создано в городе Алматы (33,6 тыс.), Алматинской (27,9 тыс.) и Мангистауской (22 тыс.) областях. Наименьшее количество создано в Кызылординской (8,7 тыс.), Западно-Казахстанской (9,8 тыс.) и Акмолинской (9,4 тыс.) областях.


Минтруда РК   Занятость  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной