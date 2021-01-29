Более 270 тысяч материалов опубликовали СМИ по коронавирусу в 2020 году – Кемелбек Ойшыбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году в средствах массовой информации опубликовано 274 тысячи материалов по теме коронвирусной инфекции. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2020 года главной темой информационной повестки стала работа по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. В целом, в целях информирования всех государственных органов о своей деятельности министерством разработан и утвержден в начале года на заседании Правительства республиканский медиапроект «Годы, полные созидания» на 2020 год. Его основными направлениями стали 30-летие Независимости, реализация программы «Рухани жаңғыру» и развитие системы волонтеров. Но, в связи с коронавирусом, в марте-мае, когда в Казахстане объявлено чрезвычайное положение, решением Правительства был создан республиканский коммуникационный центр, с целью скорейшего доведения до населения дел, связанных с COVID-19. В его работе наряду с нашим министерством принимали активное участие представители Министерства здравоохранения», - сказал Кемелбек Ойшыбаев на расширенном заседании коллегии МИОР.

Он напомнил, что в марте прошлого года был запущен сайт coronavirus2020.kz , который посещают более 100 тысяч человек в день. В Telegram-мессенджере, по его словам, запущен официальный канал под названием coronavirus2020, на который в настоящее время зарегистрировано более 300 тысяч читателей.

«В июле мы запустили сайт stopfake.kz . Он помогает выявить фейковую информацию, распространяемую в СМИ, в социальных сетях, мессенджерах, проводить разъяснительную работу с населением. До настоящего времени было доказано, что около 450 материалов оказались фейковыми»,- отметил вице-министр.

Он также сообщил, что в период чрезвычайного положения Служба центральных коммуникаций стала главной информационной площадкой в стране, где в режиме онлайн было проведено около 200 брифингов.

«Многие программы на всех телеканалах освещали тему коронавируса. По теме профилактики КВИ подготовлено более 250 видеороликов, в республиканских СМИ опубликовано более 5 тысяч инфографик и телеграфик. Таким образом, министерством проведена большая работа по информированию о принятых государством антикризисных мерах.В 2020 году по теме КВИ в средствах массовой информации опубликовано 274 тысячи материалов», - заключил спикер.



