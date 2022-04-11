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    01:03, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 270 тысяч атыраусцев вакцинировались от COVID-19

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Свыше 270 тысяч человек привились первым компонентом вакцин от COVID-19 в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привиты 270 415 человека. Второй компонент вакцин получили 258 069 жителей региона.

    Вакциной «Pfizer» в области привиты 8 152 человека – это беременные и кормящие женщины, а также подростки и прошедшие ревакцинацию. Всего в регионе вакцинированы от КВИ 56 254 человека.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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