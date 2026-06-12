Более 270 случаев кори в ЗКО, большинство заболевших не были привиты

С начала года в Западно-Казахстанской области корью заболел 271 человек, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщила специалист пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Кенжегуль Мухитова, за аналогичный период прошлого года данное заболевание было зарегистрировано у 13 человек.

По ее словам, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям в регионе находится под постоянным контролем, отмечается рост заболеваемости корью.

— Среди заразившихся корью 226 человек дети в возрасте до 14 лет. Также 12 человек — подростки в возрасте от 15 до 19 лет, 33 человека — взрослые, — сказала К. Мухитова.

По словам специалиста, результаты анализа зарегистрированных случаев показали, что большинство заболевших не были вакцинированы против кори либо еще не достигли возраста, предусмотренного для проведения прививки.

В департаменте напоминают жителям о необходимости своевременно получать профилактические прививки в соответствии с Национальным календарем вакцинации, а также ответственно относиться к вакцинации детей и контролю их прививочного статуса.

Напомним, в Павлодарской области более 200 человек заразились корью.