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Более 270 фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии выявили в Казахстане
25 Июля 2022 13:24

Более 270 фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ходе месячника «Безопасная дорога» в ходе онлайн-брифинга сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За первую неделю его проведения при надзоре за дорожным движением выявлено свыше 46 тыс. нарушений правил дорожного движения, в том числе свыше 270 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 153 – выезда на встречную полосу, свыше 7 тыс. – превышения скоростного режима, порядка 400 фактов – незаконного переоборудования и около 3 тыс. нарушений правил маневрирования», - уточнил Жандос Мураталиев.

Также, по его словам, выявлено свыше 60 фактов нелегальной перевозки пассажиров.

За выпуск в эксплуатацию транспортных средств, имеющих технические неисправности, не прошедших предрейсовый технический осмотр, а также допуск водителя к управлению, не прошедшего медицинский осмотр, при осуществлении регулярных или нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров к административной ответственности привлечено 48 субъектов предпринимательства, занимающихся пассажирскими перевозками.

Выявлено порядка 40 несанкционированных стоянок.

Отметим, что с 18 июля в Казахстане стартовал месячник «Безопасная дорога».


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Автор:
Корреспондент
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