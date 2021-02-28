Более 27 тысяч рабочих мест будет создано в 2021 году в рамках ДКЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы в этом году будет реализован 331 проект. Всего в 2021 году планируется создать 27,3 тысячи рабочих мест, из которых 10,2 тысячи будут постоянными. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

Кроме того, продолжается реализация 259 проектов, запущенных в 2020 году, в рамках которых трудоустроено порядка 81 тысячи человек.

С учетом опыта реализации проведен анализ ДКЗ и выработаны новые подходы, предусматривающие расширение предпринимательской инициативы граждан для создания новых постоянных рабочих мест; повышение доступности финансирования (микрокредитования) бизнес-планов выпускников проекта «Бастау Бизнес» для развития производства отечественных товаров, услуг и создания рабочих мест; пересмотр критериев отбора инфраструктурных проектов с включением в ДКЗ только проектов по строительству и реконструкции социально-культурной, инженерно-транспортной, производственной (индустриальной) инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих создание постоянных рабочих мест после завершения строительно-монтажных работ.

Напомним, в 2020 году в рамках ДКЗ было создано более 239 тысяч рабочих мест, 6,6 тысячи из которых – постоянные. При этом 50,3% трудоустроенных граждан нашли работу через центры занятости населения, реализовано 6,5 тыс. инфраструктурных проектов.

Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников нанимают через центры занятости населения, приоритет отдается безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.