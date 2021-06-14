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    15:52, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 27 тысяч планшетов приобретено для проведения национальной переписи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году для проведения Национальной переписи населения было приобретено более 27 тысяч планшетов. Об этом проинформировали в Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Агентстве сообщили о том, что в целях проведения национальной переписи населения, Бюро национальной статистики проведены государственные закупки 27 412 планшетных компьютеров KOUZONE MTK6592 китайского производства на общую сумму 1 085,6 млн тенге, или 39 603,2 тенге за единицу, с дополнительной гарнитурой - стилус, защитный чехол, защитное стекло, power bank, в соответствии с требованиями технической спецификации.

    Данные планшеты будут использоваться интервьюерами при проведении сплошного опроса населения для сбора сведений и регистрации ответов.

    «Использование современных технических устройств, как планшеты, повысит мобильность интервьюеров, сэкономит затраты на бумагу и канцелярские принадлежности, снизит трудозатраты персонала на дополнительный ввод данных и их обработку в последующем. Используя приложение на планшете, интервьюер сможет проводить опрос с учетом всех заложенных арифметико-логических контролей, применять необходимые классификаторы и справочники. При этом будет повышено качество и достоверность данных переписи», - отметили в ведомстве.

    В соответствии с Законом о государственной статистике, не разглашается никакая информация, которая идентифицирует или может идентифицировать людей или домохозяйства. Информация, которую предоставляют граждане, надёжно сохраняется и может быть использована Бюро национальной статистики в статистических целях. Принимаемые данные в планшетах будут шифроваться и в таком виде поступать на центральный сервер переписи населения, где в дальнейшем после обработки будут представлены в агрегированном (обезличенном) виде широкому кругу потребителей: государству, научной среде, бизнесу и гражданам.

    По завершению переписи большая часть планшетов будет передана в казахстанские школы. Некоторое количество планшетов будет оставлено на балансе Бюро национальной статистики для проведения отраслевых наблюдений и обследований на ежемесячной основе.

    Напомним, Национальная перепись 2021 года пройдет в период с 1 сентября по 30 октября. Участие в ней можно будет принять как в режиме онлайн, так и через опрос интервьюером.

    Девиз переписи 2021 года - «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!».



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