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Более 27 тысяч обращений в ФСМС поступило от жителей Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
9 Декабря 2020, 14:39
Более 27 тысяч обращений в ФСМС поступило от жителей Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За 11 месяцев 2020 года за консультациями, с предложениями и жалобами карагандинцы обращались в Фонд соцмедстрахования 27 255 раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители региона звонили в контакт-центр 1406, оставляли запросы на консультации через мобильное приложение Qoldau 24/7 и Телеграм-бот SaqtandyryBot.

«В числе обращений 591 жалоба на качество и доступность медпомощи. Каждый случай был рассмотрен в индивидуальном порядке. Также 606 жителей Карагандинской области обратились в Фонд, чтобы выразить благодарность медицинским организациям и конкретным врачам», - сообщили в пресс-службе карагандинского филиала ФСМС.

По Казахстану за 11 месяцев 2020 года в ФСМС поступило 646 тысяч заявок. Контакт-центр 1406 принял более 563 тысяч звонков, в мобильном приложении Qoldau 24/7 с начала года зарегистрировано свыше 72 тысяч сообщений от граждан. Через Телеграм-бот SaqtandyryBot поступило 2 489 обращений.


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