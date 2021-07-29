Более 27 тысяч медработников получили надбавки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ФСМС продолжает выплачивать надбавки медицинским работникам, занятым в борьбе с COVID-19 и вирусной пневмонией. Об этом сообщил директор филиала Фонда медстрахования по городу Нур-Султану Нурлыбек Кабдыкапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице за І полугодие 2021 года финансовая поддержка была оказана в совокупности 27 131 медицинским работникам, занятым в борьбе с COVID-19 и вирусной пневмонией. Всего начислено в виде надбавок более 10,65 млрд тенге», - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров на брифинге в столичном филиале ФСМС.

По данным филиала ФСМС, в январе текущего года 3 614 медицинских работников столицы получили надбавки на сумму около 1,29 млрд. тенге; в феврале 4 019 медицинских работников получили надбавки на сумму около 1,36 млрд. тенге; в марте 4 081 медицинских работников получили надбавки на сумму более 1,55 млрд. тенге; в апреле 5 759 медицинских работников получили надбавки на сумму более 2,35 млрд. тенге; в мае 5 711 медицинских работников получили надбавки на сумму более 2,64 млрд. тенге. За июнь сумма выплат составила около 1,46 млрд. тенге 3 947 медицинским работникам.

В зависимости от степени опасности условий труда сумма поощрения медицинских работников составляет 20, 10 и 5 МЗП.

«Максимальная ставка предназначена врачам, среднему и младшему медперсоналу инфекционных стационаров и реанимаций, средняя – сотрудникам провизорных стационаров, врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи, в том числе и при ПМПС, минимальная – работникам карантинных стационаров, приемных отделений экстренных стационаров и организаций ПМСП, специалистам лабораторий, работникам санитарно-эпидемиологической службы, соответственно, выплачено: по 1 группе риска – 10 456 работников на сумму 6,76 млрд. тенге, размер надбавок на одного работника за 1 группу риска за месяц 850 000 тенге (20МЗП); по 2 группе риска – 6 555 работников на сумму 2,31 млрд. тенге, размер надбавок на одного работника за 1 группу риска за месяц 425 000 тенге (10МЗП); по 3 группе риска – 10 120 работников на сумму 1,58 млрд. тенге, размер надбавок на одного работника за 1 группу риска за месяц 212 500 тенге (5МЗП)», - проинформировал директор столичного филиала ФСМС.

Нурлыбек Кабдыкапаров отметил, что размер надбавок работникам системы здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, зависит от фактически отработанных часов за месяц.