Более 27 тысяч кызылординцев стали участниками госпрограммы «Еңбек»

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - По итогам десяти месяцев 2019 года в Кызылординской области 27 422 человека стали участниками государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек». Трудоустроено 20 490 человек, из них 13 109 человек или 64% на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

В рамках первого направления госпрограммы «Еңбек», предусматривающего проведение краткосрочных курсов для отдельных категорий граждан с целью привития профессиональных навыков по востребованным на рынке труда профессиям, в Кызылординской области обучением охвачено 2 087 человек. После завершения краткосрочного профессионального обучения центры занятости населения оказывают участникам госпрограммы содействие в трудоустройстве.

Основной задачей второго направления госпрограммы является развитие предпринимательской инициативы граждан. Для этого в рамках проекта «Бастау Бизнес» проводится обучение основам предпринимательства и предоставляются государственные гранты в размере до 100 и до 200 МРП на безвозмездной и безвозвратной основе претендентам, реализующим и планирующим реализовать стартовый бизнес и ранее не получавшим финансовую поддержку в рамках других государственных программ. Кроме того, на селе и в городах выдаются микрокредиты начинающим предпринимателям с предпринимательским потенциалом, сельскохозяйственным кооперативам и их членам, не достигшим пенсионного возраста, крестьянским и фермерским хозяйствам.

В Кызылординской области микрокредитованием охвачено 877 человек. Государственные гранты в размере до 100 МРП получили 642 участника госпрограммы, в размере до 200 МРП – 1 073 человека (молодежь, члены малообеспеченных и многодетных семей, трудоспособные инвалиды).

Третье направление госпрограммы предусматривает создание субсидируемых за счет государства рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан. В рамках его реализации в Кызылординской области трудоустроено 10 593 человека, из них на социальные рабочие места – 1 141 человек, на молодежную практику – 3 014 человек и на общественные работы 6 438 человек.