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Более 27 тысяч казахстанцев проявили интерес к вакансиям со всего ЕАЭС

28 Декабря 2021 12:25
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Более 27 тысяч казахстанцев проявили интерес к вакансиям со всего ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 242 тыс. человек, среди которых 27,7 тыс. – казахстанцы, посетили портал поиска вакансий по странам-участникам Евразийского экономического союза «Работа без границ», который был запущен 1 июля т.г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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На сегодняшний день количество активных пользователей сервиса (работников и работодателей) составило 59,2 тыс., в том числе 2,8 тыс. казахстанцев.

Согласно статистическим данным, граждане Казахстана направили 23 отклика на вакансии в Республике Беларусь и 362 отклика на вакансии в Российской Федерации.

В свою очередь, казахстанские работодатели получили 53 отклика от россиян и 2 отклика от белорусов. Кроме того, 643 приглашения на собеседование получили граждане-соискатели Республики Казахстан из Российской Федерации.

Напомним, портал «Работа без границ» функционирует с 1 июля 2021 года. Это унифицированная поисковая система для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах государств – членов Евразийского экономического союза в сфере трудоустройства и занятости.

В проекте задействованы существующие национальные системы поиска работы пяти стран (Армения, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Россия). В рамках реализации проекта пользователям системы предоставлена возможность выбрать одно или несколько государств-членов, на территориях которых требуется осуществить поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, а также возможность направить отклик или приглашение на собеседование.

Данная цифровая система предоставила гражданам государств-членов ЕАЭС новые возможности для поиска работы и трудоустройства (как на территории своей страны, так и в иных государствах-членах ЕАЭС), а работодателям – для поиска персонала.


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