Более 27 тыс казахстанцев проявили интерес к вакансиям со всего ЕАЭС
На сегодняшний день количество активных пользователей сервиса (работников и работодателей) составило 59,2 тыс, в том числе 2,8 тыс казахстанцев.
Согласно статистическим данным, граждане Казахстана направили 23 отклика на вакансии в Республике Беларусь и 362 отклика на вакансии в Российской Федерации.
В свою очередь, казахстанские работодатели получили 53 отклика от россиян и два отклика от белорусов. Кроме того, 643 приглашения на собеседование получили граждане-соискатели Республики Казахстан из Российской Федерации.
Напомним, портал «Работа без границ» функционирует с 1 июля 2021 года. Это унифицированная поисковая система для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах государств – членов Евразийского экономического союза в сфере трудоустройства и занятости.
В проекте задействованы существующие национальные системы поиска работы пяти стран (Армения, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Россия). В рамках реализации проекта пользователям системы предоставлена возможность выбрать одно или несколько государств-членов, на территориях которых требуется осуществить поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, а также возможность направить отклик или приглашение на собеседование.
Данная цифровая система предоставила гражданам государств-членов ЕАЭС новые возможности для поиска работы и трудоустройства (как на территории своей страны, так и в иных государствах-членах ЕАЭС), а работодателям – для поиска персонала.