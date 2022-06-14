14 Июня 2022 21:00

Более 27 млрд тенге привлекли казахстанцы в финансовые пирамиды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 17 тыс. вкладчиков привлекли свыше 27 млрд тенге в финансовые пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 5 месяцев этого года органами финансового мониторинга проводились досудебные расследования по статье 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой пирамидой» в отношении 24 финансовых пирамид, в которые от более чем 17 тысяч вкладчиков привлечено свыше 27 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу на официальный запрос МИА «Казинформ».

В ведомстве пояснили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

Ранее сообщалось, что департаментами экономических расследований по Акмолинской и Жамбылской областями осуществляются досудебные расследования по статье 217 Уголовного кодекса РК (создание и руководство ФП) по фактам привлечения денег вкладчиков от имени компании Qnet.

По информации МВД РК, 14 человек содержатся под стражей за создание финпирамид.

Блогерам и вайнерам будет грозить уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид в РК.



