Более 27 млн тенге заплатили акмолинцы, нарушившие режим карантина

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За нарушение домашнего карантина в Акмолинской области на физических лиц наложено 522 административных штрафа, общая сумма которых составила 27 605 769 тенге. Об этом сообщала в ходе брифинга главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, за весь период работы приложения «Ashyq» в Акмолинской области выявлено 2 304 нарушителя карантина. Из них 599 – с «желтым» статусом и 1 705 – с «красным». Эти лица не допущены на объекты предпринимательства, проведена разъяснительная работа о соблюдении домашнего карантина, также направлена информация по месту жительства выявленных лиц для соблюдения карантинных ограничительных мер.

За нарушение домашнего карантина на физических лиц наложено 522 административных штрафа, общая сумма которых составила 27 605 769 тенге.

«На заседании межведомственной комиссии принято решение по сокращению сроков карантина до 10 дней, также на седьмой день можно сдать ПЦР-тест и при наличии отрицательного результата приступить к работе. В информационных системах уже с 20 января сроки карантина отображаются с учетом решения принятого на МВК», - отметила главный госсанврач региона.

Также А. Мусина опровергла распространяемую в соцсетях рассылку о том, что больным КВИ нельзя расплачиваться картой или QR, им грозит за это штраф.

«Данная информация, рассылаемая в соцсетях, не является достоверной, так как для того, чтобы провести чекин, нужно просканировать QR-код, полученный предприятием, по Ashyq при помощи мобильных приложений. И только тогда он в базе зафиксируется. При оплате же картой или QR-кодом статус не проверяется», - отметила А. Мусина.

Как добавила спикер, при анализе 74 «Лидеров «Ashyq» установлено, что среди них 49 объектов образования, 12 объектов сферы общественного питания, три коммунальных объекта, два объекта торговли и т.д.

Из 2 686 аутсайдеров 772 объекта торговли, 436 объектов государственных органов, 369 объектов образования, 257 объектов общественного питания, 321 объект сферы оказания услуг и обслуживания, 102 ТД и ТРЦ, 61 объект культуры и т.д.

«Объекты общественного питания составляют большую часть аутсайдеров в Кокшетау – 59, Бурабайском районе – 47 и Целиноградском – 45, в остальных районах немногим меньше», - подытожила А. Мусина.