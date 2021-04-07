Более 27 млн кубометров снега вывезли акиматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин рассказал о проводимой работе по борьбе с весенними паводками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с центральными и местными исполнительными органами проводится комплекс мероприятий системного характера по cнижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

Так, исходя из опыта прошлых лет и по итогам паводка прошлого года в целях подготовки к паводкоопасному периоду текущего года заблаговременно уже летом 2020 года регионами страны проведена работа по строительству и ремонту порядка 150 км (148,9) защитных дамб, берегоукрепление, дноуглубление, спрямление 400 км (374,7) русел паводкоопасных рек, устройство 15 тысяч км (15,48 тысячи) водоотводных каналов, очистка 5 тысяч (5 078) каналов и 7 тысяч (7 302) арыков и водопропускных сооружений», - сказал Рустамбек Амрин на брифинге в СЦК.

По его словам, в текущем году вопросы подготовки к паводкам рассмотрены на 281 заседании областных и районных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вопросы подготовки к паводкам также были рассмотрены на республиканском уровне, 12 февраля на заседании Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя Премьер-Министра Скляра Р.В. и 23 февраля на заседании Правительства.

«В целях подготовки государственной системы гражданской защиты к ликвидации ЧС весеннего периода, а также отработки действий по защите населения и территории страны в условиях паводковых угроз, в период с 4 по 5 марта т.г. проведено РКШУ «Көктем – 2021». Акиматами вывезено более 27,2 млн. м3 снега. Вывоз снега продолжается. Наряду с этим, на участках где постоянно происходят ледовые заторы заблаговременно проводятся взрывные работы по рыхлению, дроблению льда на руслах рек», - отметил спикер.

В частности, в целях предотвращение ледовых заторов на реках и озерах Акмолинской (Селеты, Жабай, Тургень, Талкара, Нура, Жыланды, Колутон и Есиль), Восточно-Казахстанской (Уба, Иртыш, Бухтарма Курчум, Барлык), Карагандинской (Сабыркожа), Костанайской (Сарыозен, Карасу, Дамди, Тюнтюгур, Кирпичка, Заречка,Теректы, Кундузды, Каргалинка, Аят и Тобол) и Северо-Казахстанской (Селета, Шарык, Жембапрак, Бабыкбурлук, Имантау, Аканбурлук,) областей проведены взрывные работы. Всего проведено 119 взрывных работ, в ходе чего затрачено более 18 тонн взрывчатых веществ.

«Работы по откачке талой воды, очистке каналов, укреплению защитных дамб и укладке мешков с землей, резки льда на реках активно ведутся в Акмолинской, ЗКО, ВКО, СКО, Карагандинской и Павлодарской областях», - заключил он.